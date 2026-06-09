तुम्ही महत्त्वाची माहिती सेव्ह करण्यासाठी नोट्सचा वापर करत नाही?
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आता व्हॉट्सअॅपला तुम्ही पर्सनल नोट्स अॅप बनवू शकता.
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तुमचे महत्त्वाचे मेसेज आणि डॉक्युमेंट्स सुरक्षित राहतील.
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व्हॉट्सअॅपमध्ये मेसेज युवरसेल्फ फीचरच्या मदतीने तुम्ही स्वत:ला मेसेज करू शकता.
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स्क्रीनशॉट, फोटो, पीडीएफ किंवा इतर डॉक्युमेंट्स स्वत:ला मेसेज करून चॅटमध्ये सेव्ह करू शकता.
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जर तुमच्या मेसेज टाईप करण्यासाठी वेळ नसेल तर व्हॉईस रेकॉर्ड करू शकता.
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महत्त्वाचे मेसेज आणि फाईल्स स्टार करून ठेऊ शकता, ज्यामुळे गरज पडल्यास त्वरित शोधू शकता.
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चॅट्समधील सर्च ऑप्शनमध्ये एखादा शब्द टाईप करून महत्त्वाचे मेसेज आणि फाईल्स शोधू शकता.
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