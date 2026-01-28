TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटरची विक्री

Automobile

28 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

TVS iQube या इलेक्ट्रिक स्कूटरने नवा इतिहास रचला

इलेक्ट्रिक स्कूटर

Picture Credit: TVS

आतापर्यंत या इलेक्ट्रिक स्कूटरने 8 लाखांच्या घरात विक्री केलीय. 

विक्री

Picture Credit:  TVS

डिसेंबर 2025 च्या शेवटी 35 हजारांहून अधिक विक्री केलीय

डिसेंबरची विक्री

Picture Credit: TVS

जानेवारी 2020 ते डिसेंबर 2025 पर्यंत 8 लाख 24 हजार 181 युनिट्स विक्री

आतापर्यंतची विक्री

Picture Credit: TVS

भारतात लाँच केल्यानंतर स्कूटरची विक्री हळुहळू झाली

मंदगतीने विक्री

Picture Credit: TVS

या आर्थिक वर्षाच्या नऊ महिन्यात 2 लाखांहून अधिक युनिट्सची विक्री, 28 टक्के वाढ

किती वाढ

Picture Credit: TVS

LED लाइट्स, कनेक्टेड टेक्नोलॉडी, सीट, स्टोरेज स्पेस, इलेक्ट्रिक स्कूटर

फीचर्स

Picture Credit: TVS

सिंगल चार्जमध्ये 94 किमी, टॉप व्हेरिएंट 212 किमीपर्यंत 

ड्रायव्हिंग रेंज

Picture Credit: TVS

