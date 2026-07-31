TVS Raider vs Honda SP125

Automobile

31 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

TVS Raider vs Honda SP125: १ लाखांच्या बजेटमध्ये कोणती 125cc बाईक ठरेल फायदेशीर?

१ लाखांच्या बजेटमध्ये कोणती 125cc बाईक ठरेल फायदेशीर?

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दोन्ही बाइक्स 125cc सेगमेंटमध्ये लोकप्रिय आहेत. TVS Raider स्पोर्टी लूक आणि आधुनिक फीचर्ससाठी ओळखली जाते, तर Honda SP125 विश्वासार्हता आणि कमी देखभालीमुळे ग्राहकांची पसंती मिळवते.

किंमत कोणाची कमी?

TVS Raider मध्ये 124.8cc इंजिन असून सुमारे 11.4 PS पॉवर मिळते. Honda SP125 मध्ये 123.94cc इंजिन असून सुमारे 10.9 PS पॉवर मिळते. वेगवान अॅक्सिलरेशनच्या बाबतीत Raider थोडी आघाडीवर दिसते.

इंजिन आणि परफॉर्मन्स

इंधन बचतीच्या बाबतीत Honda SP125 चा हात वरचा मानला जातो. दुसरीकडे TVS Raider देखील चांगले मायलेज देते. रोजचा प्रवास जास्त असेल, तर दोन्ही बाइक्स किफायतशीर पर्याय आहेत.

मायलेजमध्ये कोण पुढे?

TVS Raider मध्ये TFT/डिजिटल डिस्प्ले, SmartXonnect, ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी आणि व्हॉईस असिस्टसारखे प्रगत फीचर्स उपलब्ध आहेत. Honda SP125 मध्ये डिजिटल मीटर, सायलेंट स्टार्ट आणि आवश्यक आधुनिक फीचर्स दिले आहेत.

फीचर्सची तुलना

Honda SP125 ची सीट आणि सस्पेन्शन रोजच्या वापरासाठी आरामदायी आहेत. TVS Raider मात्र स्पोर्टी राइडिंग पोझिशन आणि हलक्या वजनामुळे शहरातील ट्रॅफिकमध्ये अधिक चपळ वाटते.

आरामदायी राइड कोणाची?

जर तुम्हाला जास्त फीचर्स, आकर्षक डिस्प्ले आणि शहरात रोज वापरण्यासाठी बाईक हवी असेल तर TVS Raider चांगली निवड ठरू शकते. स्पोर्टी लूक आणि सुरक्षिततेवर भर असेल तर Hero Xtreme 125R अधिक योग्य पर्याय आहे.

कोणासाठी कोणती बाईक?

जर तुम्हाला स्पोर्टी डिझाइन, दमदार परफॉर्मन्स आणि आधुनिक फीचर्स हवे असतील तर TVS Raider योग्य पर्याय आहे. मात्र जास्त मायलेज, विश्वासार्हता आणि दीर्घकाळ कमी मेंटेनन्स महत्त्वाचा असेल, तर Honda SP125 फायदेशीर ठरू शकते.

अंतिम निर्णय

TVS Raider की Hero Xtreme 125R? 125cc सेगमेंटमध्ये कोणती बाईक ठरते बेस्ट? 

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