दमदार लूक, जबरदस्त मायलेज; जाणून घ्या किंमत

22 April 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

Apache RTR 160 4v

हे मॉडेल नवीन अपडेट्स, नवीन व्हेरिएंट्स आणि अधिक फीटर्ससह लॉन्च केले आहे.

या बाईकची किंमत १.२५ लाख ठेवण्यात आली आहे. तर टॉप व्हेरिएंटची किंमत १.३७ लाख.

प्रोजेक्टर हेडलॅम्प्स आणि फुल एलईडी लायटिंगसारखी वैशिष्ट्ये उपलब्ध आहेत.

असिस्ट आणि स्लिपर क्लच पूर्वी फक्त टॉप मॉडेलमध्ये होते.आता लोअर व्हेरियंटमध्येही आहे.

वेस व्हेरिएंटमध्ये सिंगल चॅनल एबीएस आणि टेलिस्कोपिक फोक्र्स मिळतात.

तर मिड व्हेरिएंटमध्ये ड्युअल एबीएस आणि यूएसडी फोकर्स मिळतात.

टॉप व्हेरिएंटमध्ये टीएफटी डिस्प्ले, ट्रॅक्शन कंट्रोल आणि कनेक्टेड टेक्नॉलॉजी यांसारखी प्रगत वैशिष्ट्ये उपलब्ध.

159.7cc चे इंजिन आहे जे 17.55 PS पॉवर निर्माण करते आणि तिची कामगिरी तशीच राहते.

स्पोर्ट, अर्बन आणि रेन सारखे रायडिंग मोड्स आहेत. जे सर्व रायडिंगसाठी उपयुक्त आहेत.

