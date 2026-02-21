व्हिआय त्यांच्या यूजर्सना अनेक रिचार्ज प्लॅन ऑफर करतो.
अशाच एका प्लॅनबद्दल आता आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
या रिचार्ज प्लॅनची किंमत 398 रुपये आहे.
कंपनीच्या या प्लॅनमध्ये अनलिमिटेड व्हॉईस कॉलिंग आणि रोज 100 एसएमएस ऑफर केले जाते.
कंपनीच्या या प्लॅनची व्हॅलिडीटी 28 दिवसांची आहे.
व्हिआयच्या या प्लॅनमध्ये 300GB हाय-स्पीड डेटा ऑफर केला जातो.
हा नियम 4G आणि 5G अशा दोन्ही यूजर्ससाठी लागू आहे.
हा प्लॅन देशातील अनेक सर्कलमध्ये उपलब्ध आहे.
