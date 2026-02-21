हा आहे VI चा 398 रुपयांचा प्लॅन

Science Technology

21 February 2026

Author:  हर्षदा जाधव

व्हिआय त्यांच्या यूजर्सना अनेक रिचार्ज प्लॅन ऑफर करतो.

रिचार्ज प्लॅन

Picture Credit: Pinterest

जाणून घ्या

अशाच एका प्लॅनबद्दल आता आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

Picture Credit: Pinterest

या रिचार्ज प्लॅनची किंमत 398 रुपये आहे. 

प्लॅनची किंमत

Picture Credit: Pinterest

कंपनीच्या या प्लॅनमध्ये अनलिमिटेड व्हॉईस कॉलिंग आणि रोज 100 एसएमएस ऑफर केले जाते. 

व्हॉईस कॉलिंग

Picture Credit: Pinterest

कंपनीच्या या प्लॅनची व्हॅलिडीटी 28 दिवसांची आहे. 

प्लॅनची व्हॅलिडीटी

\Picture Credit: Pinterest

व्हिआयच्या या प्लॅनमध्ये 300GB हाय-स्पीड डेटा ऑफर केला जातो. 

हाय-स्पीड डेटा

Picture Credit: Pinterest

हा नियम 4G आणि 5G अशा दोन्ही यूजर्ससाठी लागू आहे. 

5G यूजर्स

Picture Credit: Pinterest

हा प्लॅन देशातील अनेक सर्कलमध्ये उपलब्ध आहे. 

अनेक सर्कल

Picture Credit: Pinterest

जानेवारी महिन्यात लाँच होणार हे स्मार्टफोन्स

पुढे वाचा