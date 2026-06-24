भारतात लवकरच लाँच होणार नथिंग स्मार्टफोन

Science Technology

24 June 2026

Author:  हर्षदा जाधव

स्मार्टफोन लाइनअप

नथिंग त्यांची नवीन 'b' सीरीज स्मार्टफोन लाइनअप लाँच करण्याच्या तयारीत आहे.

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

स्मार्टफोनचा टिझर

कंपनीने या सिरीजमधील स्मार्टफोनचा टिझर सोशल मीडियावर शेअर केला आहे.

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

नवीन स्मार्टफोन

कंपनी Nothing Phone 4b या नावाने त्यांचा नवीन स्मार्टफोन लाँच करू शकते. 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

हा स्मार्टफोन भारतात 7 जुलै 2026 रोजी लाँच होऊ शकतो.

लाँच तारीख

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

आगामी स्मार्टफोनमध्ये 6.78-इंच डिस्प्ले दिला जाऊ शकतो. 

स्मार्टफोनचा डिस्प्ले

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

8GB रॅम आणि 128GB इंटरनल स्टोरेजसह स्मार्टफोन लाँच केला जाऊ शकतो. 

रॅम आणि स्टोरेज

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

कंपनी या डिव्हाईसमध्ये 6,000mAh बॅटरी देऊ शकते.

स्मार्टफोनची बॅटरी

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

स्मार्टफोनमध्ये 16MP चा सेल्फी कॅमेरा आणि 50MP चा रियर कॅमेरा असू शकतो. 

स्मार्टफोनचा कॅमेरा 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

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