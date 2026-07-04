UIDAI ने आधार कार्डमध्ये ई-मेल आयडी जोडण्याची किंवा बदलण्याची सुविधा मर्यादित कालावधीसाठी मोफत उपलब्ध करून दिली आहे.
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या सुविधेचा लाभ 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत घेता येईल. त्यानंतर पुन्हा शुल्क लागू होण्याची शक्यता आहे.
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– OTP व्हेरिफिकेशन सोपे होते – UIDAI चे महत्त्वाचे अपडेट्स मिळतात – ऑनलाइन सेवा अधिक सुरक्षित बनतात – खाते रिकव्हर करणे सोपे होते
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UIDAI च्या अधिकृत मोबाईल Appमध्ये लॉगिन करा, Email Update पर्याय निवडा, आवश्यक माहिती भरा आणि पडताळणी पूर्ण करा.
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ज्यांच्या आधारमध्ये ई-मेल नोंदणीकृत नाही किंवा जुना ई-मेल बदलायचा आहे, त्यांच्यासाठी ही सुविधा अत्यंत उपयुक्त आहे.
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– सक्रिय (Active) ई-मेल आयडी वापरा. – OTP पडताळणी पूर्ण करावी लागेल. – चुकीचा ई-मेल टाकल्यास महत्त्वाचे अपडेट्स मिळणार नाहीत.
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31 डिसेंबर 2026 पूर्वी Email Update करून मोफत सुविधेचा लाभ घ्या. भविष्यातील आधार सेवा अधिक सुरक्षित आणि सोप्या करण्यासाठी हा बदल नक्की करा.
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