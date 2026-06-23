UPI पेमेंट फेल झाले आहे. अशावेळी काय करावे ते जाणून घ्या. मोठ्या व्यवहारांसाठी होल्ड किंवा डेबिटची समस्या कशी सोडवायची ते येथे पाहुया.
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बहुतेक UPI पेमेंटवर प्रति-व्यवहार आणि दैनंदिन मर्यादा लागू असतात. बँका आणि UPI Apps च्या स्वत: च्या अंतर्गत मर्यादा, जोखीम तपासणी आणि व्यवहारची बंधने असतात.
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साध्या मर्यादेच्या अपयशामुळे मोठ्या पेमेंटवर निर्बंध येऊ शकतात. पेमेंट अयशस्वी झाल्यास काय टाळावे?
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UPI प्रणाली बंद आहे असे लगेच गृहीत धरु नका. सर्वप्रथम हे श्रेणी मर्यादा, बँक किंवा Apps प्राप्तकर्त्याकडील निर्बंधांमुळे होते.
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ट्रान्झॅक्शनची दोन कारणे पेमेंट अयशस्वी होणे आणि खात्यातून पैसे कमी न होणे.
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अयशस्वी झालेले व्यवहार एका विहित वेळेत आपोआप पूर्ववत करणे आवश्यक आहे.
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Apps मध्ये व्यवहार ओपन करा आणि समस्येची तक्रार करा. हा पर्याय निवडा.
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UPI संदर्भ क्रमांक, तारीख, वेळ, रक्कम, प्राप्तकर्त्याचे नाव किंवा UPI आयडी आणि स्क्रीनशॉट.
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जर काही तोडगा निघाला नाही, तर बँकेच्या ग्राहक सेवा केंद्राकडे किंवा आरबीआय एकात्मिक लोकपाल योजनेकडे.
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