नारळ तेल खूप उपयुक्त आहे, या कारणांसाठी करा वापर

21  February 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

नारळाचे तेल केसांना आणि त्वचेला लावल्यास फायदा होतो. या व्यक्तिरिक्त अनेक गोष्टीमध्ये नारळाच्या तेलाचा वापर केला जातो.

नारळ तेल

Picture Credit: Pinterest

नारळाचे तेलांमध्ये काही गुणधर्म असतात. प्राचीन काळापासून काही कामामध्ये नारळाच्या तेलाचा वापर केला जातो. यामध्ये लॉरिक अॅसिड असते जे खूप फायदेशीर असते.

गुणधर्म युक्त तेल

Picture Credit: Pinterest

नारळाच्या तेलाचा वापर करून जेवण बनवा कारण हे थोडेसे हलके असते. हे फिटनेससाठी फायदेशीर मानले जाते. 

जेवण बनवताना करा वापर

Picture Credit: Pinterest

नारळाच्या तेलामुळे हिरड्या चांगल्या राहतात. तोंडाचा वास येत नाही. यासाठी सकाळी रिकाम्या पोटी 1 चमचा नारळाचे तेल तोंडात ठेवून 10-15 मिनिट पसरावे. 

श्वासाची दुर्गंधी कमी होईल

Picture Credit: Pinterest

धातू गंजणार नाही

तुमच्या घरामध्ये धातूचे सामान जसे चाकू, कैची किंवा धारदार वस्तूचा जास्त वापर होत नसल्यास त्यावर नारळाचे तेल लावल्याने गंज पकडत नाही 

Picture Credit: Pinterest

लाकडाच्या फर्निचर वर हलक्या हाताने नारळाचे तेल लावून सूती कपड्याने साफ केल्याने ते पॉलिश सारखे काम करते.

फर्निचर पॉलिश करा

Picture Credit: Pinterest

तुमच्या घरामध्ये पाळीव प्राणी जसे कुत्रा किंवा मांजर असल्यास नारळ तेलाचा वापर केल्याने पचन चांगले राहते‌. त्यांच्या पंजांना नारळाचे तेल लावल्याने कोरडेपणा कमी होतो

पाळीव जनावराची काळजी

Picture Credit: Pinterest

