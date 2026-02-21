नारळाचे तेल केसांना आणि त्वचेला लावल्यास फायदा होतो. या व्यक्तिरिक्त अनेक गोष्टीमध्ये नारळाच्या तेलाचा वापर केला जातो.
नारळाचे तेलांमध्ये काही गुणधर्म असतात. प्राचीन काळापासून काही कामामध्ये नारळाच्या तेलाचा वापर केला जातो. यामध्ये लॉरिक अॅसिड असते जे खूप फायदेशीर असते.
नारळाच्या तेलाचा वापर करून जेवण बनवा कारण हे थोडेसे हलके असते. हे फिटनेससाठी फायदेशीर मानले जाते.
नारळाच्या तेलामुळे हिरड्या चांगल्या राहतात. तोंडाचा वास येत नाही. यासाठी सकाळी रिकाम्या पोटी 1 चमचा नारळाचे तेल तोंडात ठेवून 10-15 मिनिट पसरावे.
तुमच्या घरामध्ये धातूचे सामान जसे चाकू, कैची किंवा धारदार वस्तूचा जास्त वापर होत नसल्यास त्यावर नारळाचे तेल लावल्याने गंज पकडत नाही
लाकडाच्या फर्निचर वर हलक्या हाताने नारळाचे तेल लावून सूती कपड्याने साफ केल्याने ते पॉलिश सारखे काम करते.
तुमच्या घरामध्ये पाळीव प्राणी जसे कुत्रा किंवा मांजर असल्यास नारळ तेलाचा वापर केल्याने पचन चांगले राहते. त्यांच्या पंजांना नारळाचे तेल लावल्याने कोरडेपणा कमी होतो
