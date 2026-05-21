चेहऱ्यावरील टॅन काढण्साठी वापरा 'ही' सोपी ट्रीक 

उन्हाळ्यात उन्हामुळे चेहऱ्यावर टॅनिंग येणं सामान्य आहे.
मात्र काही सोपे घरगुती उपाय नियमित केल्यास त्वचेचा काळेपणा कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
महागडे केमिकल्स न वापरता देखील घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने तुम्ही देखील टॅन कमी करु शकता.
दही त्वचेला थंडावा देते, तर बेसन त्वचेवरील मृत पेशी काढण्यास मदत करते.
२ चमचे बेसन १ चमचा दही मिसळा चेहऱ्यावर १५ मिनिटे लावा.
यानंतर कोमट पाण्याने धुवा, आठवड्यातून हे दोन वेळेला लावल्याने टॅन कमी होतं.
टोमॅटोमध्ये नैसर्गिक ब्लीचिंग गुणधर्म असतात.
टोमॅटोचा रस चेहऱ्यावर लावा, १०-१५ मिनिटांनी धुवा.
यामुळे टॅन कमी होण्यास मदत मिळू शकते.
कोरफडीचा गर त्वचा शांत ठेवते आणि सनबर्न कमी करण्यास मदत करते.
ताजा कोरफडीचा गर रात्री झोपण्यापूर्वी लावा याने टॅन कमी होतं.
