साखरेचे प्रमाण रक्तातील ग्लुकोजचे प्रमाण वाढवते. हे महत्त्वाचे कारण आहे. जास्त मधुमेह असलेल्याचा परिणाम शरीराच्या ऊर्जेवर, मेंदूवर आणि अवयवांच्या कार्यावर परिणाम होतो.
साखरेची पातळी वाढण्याची मुख्य कारणे म्हणजे चुकीच्या खाण्याच्या सवयी, जास्त साखर, शारीरिक हालचालींचा अभाव, ताणतणाव, झोपेचा अभाव आणि कौटुंबिक इतिहास.
हिरव्या पालेभाज्या, धान्य, कमी ग्लायसेमिक इंडेक्स असलेले डाळी आणि पदार्थ समाविष्ट करा. तळलेले, प्रक्रिया केलेले आणि जास्त गोड पदार्थ टाळणे फायदेशीर आहे.
रोज वेगाने चालणे, योग किंवा हलका व्यायाम केल्याचा फायदा होतो. यामुळे शरीर ग्लुकोजचा योग्य वापर करते आणि साखर नियंत्रणात राहते.
जास्त वजनामुळे मधुमेह होण्याचा धोका वाढतो. संतुलित आहार आणि सक्रिय जीवनशैलीद्वारे वजन नियंत्रणात ठेवल्याने तुमच्या रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करणे सोपे होऊ शकते.
जास्त ताणामुळे हार्मोन बदलतात. ज्यामुळे मधुमेह वाढतो. मेडिटेशन, खोल श्वास आणि पुरेशी विश्रांती ताण कमी करण्यास मदत करते.
रोज 7 ते 8 तासांची झोप घ्या. तुमच्या रक्तातील साखरेची नियमित तपासणी करा. नियमित देखरेख केल्याने तुमच्या रक्तातील साखरेची पातळी वेळेवर नियंत्रित होण्यास मदत होऊ शकते.
