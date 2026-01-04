स्मार्टफोनचा डेटा सेव्हर चालू ठेवल्यास मोबाईल डेटा अनावश्यक खर्च होत नाही.
स्मार्टफोनची बॅटरी लाइफ 20 ते 80 दरम्यान ठेवल्यास बॅटरीचे आयुष्य चांगले राहते.
बॅकग्राऊंड ॲप्स बंद केले तर स्मार्टफोन स्लो होत नाही आणि रॅम वाचते.
ॲप्स ना कॅमेरा, माइक, लोकेशन या सर्वांची गरजेपुरतीच परवानगी द्या
फाइंड माय डिवाइस किंवा फाइंड माय आयफोन ही फोन मधील सेटिंग चालू ठेवा
ऑटो अपडेट फक्त वायफाय वर चालू ठेवा त्यामुळे तुमच्या स्मार्टफोनचा डेटा वाचेल.
स्मार्टफोनचे स्टोरेज नियमितपणे क्लीन करा ज्यामुळे फोन हँग होणार नाही.
स्पॅम्स कॉल्स आणि एसएमएस ब्लॉक करा ज्यामुळे फसवणूक होणार नाही.
