जुने टायर वापरताय? वेळीच व्हा सावध!

28 April 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

गाडीची सुरक्षा

गाडीच्या सुरक्षिततेसाठी आणि चांगल्या कामगिरीसाठी वेळेवर टायर बदलणे आवश्यक आहे. 

अपघातांचा धोका 

अनेक लोक टायर बदलण्याकडे दुर्लक्ष करतात. ज्यामुळे अपघातांचा धोका वाढतो.

ग्रिप कमी होणे

जुने टायर घासले की रस्त्यावरील पकड कमी होते. विशेषत: पावसात गाडी स्लिप होण्याचा धोका.

जुन्या टायरमुळे गाडी थांबवायला वेळ लागतो. यामुळे अपघात होण्याची शक्यता असते.

ब्रकिंग डिस्टन्स 

ट्रेड कमी असल्याने पाणी बाजूला होत नाही. त्यामुळे पावसात गाडीला धोका निर्माण होतो.

पावसात धोका

जुने किंवा क्रॅक झालेले टायर हाय स्पीडवर अचानक फुटू शकतात.

टायर ब्लास्ट

जितके जुने टायर तितका इंधन खर्च वाढतो.

मायलेजवर परिणाम

वायब्रेशन, आवाज वाढतो आणि लॉंग ड्राइव्ह त्रासदायक होते.

ड्रायव्हिंग कम्फर्ट 

४० ते ६० हजार किमी नंतर किंवा ट्रेड १.६mm पेक्षा कमी क्रॅक्स दिसल्यावर टायर चेंज करावा.

कधी बदलावे टायर?

