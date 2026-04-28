गाडीच्या सुरक्षिततेसाठी आणि चांगल्या कामगिरीसाठी वेळेवर टायर बदलणे आवश्यक आहे.
अनेक लोक टायर बदलण्याकडे दुर्लक्ष करतात. ज्यामुळे अपघातांचा धोका वाढतो.
जुने टायर घासले की रस्त्यावरील पकड कमी होते. विशेषत: पावसात गाडी स्लिप होण्याचा धोका.
जुन्या टायरमुळे गाडी थांबवायला वेळ लागतो. यामुळे अपघात होण्याची शक्यता असते.
ट्रेड कमी असल्याने पाणी बाजूला होत नाही. त्यामुळे पावसात गाडीला धोका निर्माण होतो.
जुने किंवा क्रॅक झालेले टायर हाय स्पीडवर अचानक फुटू शकतात.
जितके जुने टायर तितका इंधन खर्च वाढतो.
वायब्रेशन, आवाज वाढतो आणि लॉंग ड्राइव्ह त्रासदायक होते.
४० ते ६० हजार किमी नंतर किंवा ट्रेड १.६mm पेक्षा कमी क्रॅक्स दिसल्यावर टायर चेंज करावा.
