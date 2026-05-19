चला तर आपण जाणून घेऊयात की, बटाट्याचे सर्वाधिक उत्पादन होणारे राज्य.
उत्तम बटाट्याबरोबरच उत्तर प्रदेश हे भारतातील असं राज्य आहे, जिथे बटाट्याचे सर्वाधिक उत्पादन होते.
उत्तर प्रदेशातील हवामान आणि सुपीक जमीन बटाटा लागवडीसाठी अनुकूल आहे.
उत्तर प्रदेशात दरवर्षी अंदाजे १५.८९ दशलक्ष टन बटाट्याचे उत्पादन होते.
भारताच्या बटाटा उत्पादनात हरियाणा हे आणखी एक महत्त्वाचे योगदान देणारे राज्य आहे.
बटाट्याचे पीक तयार होण्यासाठी साधारणपणे ९० ते १२० दिवसांचा (३ ते ४ महिन्यांचा) कालावधी लागतो.
