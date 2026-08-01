दररोजच्या प्रवासासाठी VIDA VX2 Go आणि Bajaj Chetak 3001 हे दोन्ही उत्तम पर्याय आहेत. मात्र रेंज, फीचर्स आणि किंमतीच्या बाबतीत कोणता स्कूटर अधिक फायदेशीर ठरतो ते पाहूया.
Picture Credit: apriliaindia/chetak
VIDA VX2 Go सुमारे 92 किमी IDC रेंज देते. Bajaj Chetak 3001 ची 127 किमी IDC रेंज लांब अंतराचा प्रवास करणाऱ्यांसाठी अधिक उपयुक्त ठरते.
Picture Credit:vidaworld
VIDA VX2 Go कमी वेळात चार्ज होण्याचा फायदा देते. रोज स्कूटर वापरणाऱ्या आणि वेळ वाचवू इच्छिणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा मोठा प्लस पॉइंट ठरू शकतो.
Picture Credit:vidaworld
VIDA VX2 Go मध्ये 2.2kWh बॅटरी मिळते, तर Bajaj Chetak 3001 मध्ये 3.0kWh बॅटरी दिली आहे. मोठी बॅटरी असल्यामुळे Chetak अधिक अंतर पार करू शकतो.
Picture Credit:chetak
दोन्ही स्कूटर्समध्ये डिजिटल डिस्प्ले, LED लाइट्स आणि स्मार्ट कनेक्टिव्हिटी मिळते. VIDA चा BaaS (Battery as a Service) पर्याय सुरुवातीचा खर्च कमी करण्यात मदत करतो.
Picture Credit:vidaworld
Bajaj Chetak 3001 मध्ये मोठे अंडरसीट स्टोरेज मिळते, त्यामुळे हेल्मेट किंवा दैनंदिन सामान ठेवणे अधिक सोयीचे होते. दोन्ही स्कूटर्स शहरातील वापरासाठी आरामदायी आहेत.
Picture Credit:chetak
कमी बजेटमध्ये EV स्कूटर घ्यायचा असेल तर VIDA VX2 Go आकर्षक पर्याय ठरू शकतो. अधिक रेंज आणि प्रॅक्टिकल वापराला प्राधान्य देणाऱ्यांसाठी Chetak 3001 फायदेशीर आहे.
Picture Credit:vidaworld
दररोज शहरात कमी अंतराचा प्रवास करणाऱ्यांसाठी VIDA VX2 Go योग्य आहे. जास्त रेंज, मोठे स्टोरेज आणि लांब प्रवासासाठी Bajaj Chetak 3001 अधिक उपयुक्त ठरतो.
Picture Credit:chetak
जर तुमचे प्राधान्य कमी सुरुवातीचा खर्च आणि जलद चार्जिंग असेल तर VIDA VX2 Go निवडा. अधिक रेंज आणि प्रॅक्टिकलिटी हवी असेल तर Bajaj Chetak 3001 हा अधिक चांगला पर्याय ठरू शकतो.
Picture Credit:vidaworld