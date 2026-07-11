Volkswagen Tayron Life ची एक्स-शोरूम किंमत ₹41.99 लाख आहे. हा व्हेरिएंट प्रीमियम फीचर्ससह तुलनेने अधिक परवडणारा पर्याय म्हणून सादर करण्यात आला आहे.
Picture Credit: Volkswagen
या SUV मध्ये 2.0-लिटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजिन देण्यात आले आहे. यासोबत 7-स्पीड DSG ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स आणि 4MOTION ऑल-व्हील ड्राइव्ह सिस्टम मिळते.
Picture Credit: Volkswagen
Matrix LED हेडलॅम्प्स, LED टेललॅम्प्स, 18-इंच अलॉय व्हील्स आणि आकर्षक फ्रंट ग्रिलमुळे Tayron Life ला प्रीमियम लूक मिळतो.
Picture Credit: Volkswagen
SUV मध्ये 15-इंच टचस्क्रीन, 10.25-इंच डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले, वायरलेस Android Auto आणि Apple CarPlay, पॅनोरॅमिक सनरूफ तसेच तीन-झोन क्लायमेट कंट्रोल मिळते.
Picture Credit: Volkswagen
या SUV मध्ये 9 एअरबॅग्स, 360-डिग्री कॅमेरा, पार्किंग असिस्ट आणि Level 2 ADAS सारखी आधुनिक सुरक्षा फीचर्स देण्यात आली आहेत.
Picture Credit: Volkswagen
हा 5-सीटर व्हेरिएंट असल्याने मागील बाजूस अधिक बूट स्पेस मिळते. त्यामुळे लांबच्या प्रवासासाठी सामान ठेवणे अधिक सोयीचे ठरते.
Picture Credit: Volkswagen
भारतीय बाजारात Volkswagen Tayron Life ची स्पर्धा Skoda Kodiaq, Jeep Meridian आणि इतर प्रीमियम SUV मॉडेल्सशी होणार आहे.
Picture Credit: Volkswagen
मोठ्या कुटुंबासाठी, लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी आणि प्रीमियम फीचर्ससह दमदार SUV शोधणाऱ्यांसाठी Tayron Life हा एक चांगला पर्याय ठरू शकतो.
Picture Credit: Volkswagen