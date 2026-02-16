19 फेब्रुवारीला येतेय Vivo ची नवीन सिरीज
Vivo V70, Vivo V70 Elite हे दोन फोन होणार लाँच, पाहा फिचर्स
Picture Credit: Pinterest
V70 सीरीजच्या दोन्ही फोनमध्ये 6.59 इंचाचा FHD+ AMOLED डिस्प्ले असण्याची शक्यता
V70: क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 8s Gen3 एलीट मॉडेल: स्नॅपड्रॅगन 7Gen 4 प्रोसेसर असू शकतो
50MP ट्रिपल रिअर कॅमेरा 50MP सेल्फी कॅमेरा
स्टँडर्ड मॉडेलमध्ये 6320mAh Elite मॉडेलमध्ये 6500mAh बॅटरी असू शकते
V70 स्मार्टफोन्स पॅशन रेड व लेमन येलो रंगात उपलब्ध होतील
दोन्ही फोन 49,000 ते 50,000 च्या रेंजमध्ये असू शकतात