या दिवशी लाँच होणार Vivo X Fold 6 

Science Technology

19 June 2026

Author:  हर्षदा जाधव

Vivo X Fold 6

आगामी Vivo X Fold 6 येत्या 26 जून रोजी लाँच होणार आहे.

Picture Credit:  pinterest

फोल्डेबल फोन

हा आगामी फोल्डेबल फोन चार रंगांच्या पर्यायांत लाँच केला जाणार आहे.

Picture Credit:  pinterest

चिपसेट अपडेट

विवो फोल्ड फोनमध्ये मीडियाटेक डायमेन्सिटी 9500 सुपर एडिशन चिपसेट असू शकतो. 

Picture Credit:  pinterest

या डिव्हाईसमध्ये 7,000mAh ची ब्लू ओशन बॅटरी मिळणार आहे. 

ब्लू ओशन बॅटरी

Picture Credit:  pinterest

फोनच्या बॅटरीमध्ये उद्योगातील पहिले पाचव्या पिढीचे सिलिकॉन ॲनोड तंत्रज्ञान वापरले जाईल. 

सिलिकॉन ॲनोड तंत्रज्ञान

Picture Credit:  pinterest

धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षेसाठी या फोनला IPX8 + IPX9 रेटिंग मिळू शकते. 

IP रेटिंग

Picture Credit:  pinterest

फोटोग्राफीसाठी या फोनच्या रिअरमध्ये क्वाड कॅमेरा सेटअप दिला जाईल. 

कॅमेरा सेटअप

Picture Credit:  pinterest

कंपनीने चीनमध्ये या स्मार्टफोनची प्री ऑर्डर सुरु केली आहे. 

प्री ऑर्डर

Picture Credit:  pinterest

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