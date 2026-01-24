Vivo X100 Pro स्मार्टफोन खरेदी करण्याचा विचार करताय का?
Picture Credit: Pinterest
Vivo चा प्रिमियम स्मार्टफोन अत्यंत कमी किंमतीत खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे.
Vivo X100 Pro चे 16GB + 512GB व्हेरिअंट 89,999 रुपयांत लाँच करण्यात आले होते.
मात्र आता या स्मार्टफोनच्या खरेदीवर 31,000 रुपयांचे डिस्काऊंट मिळणार आहे.
प्रिमियम स्मार्टफोन आता 58,999 रुपयांत खरेदीसाठी उपलब्ध आहे.
स्मार्टफोनवरील जबरदस्त ऑफर ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म अॅमेझॉनवर उपलब्ध आहे.
खरेदीदार निवडक क्रेडिट कार्ड वापरून 1,500 रुपयांपर्यंतची अतिरिक्त सूट मिळवू शकतात.
ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर 2,074 रुपयांचा ईएमआय पर्याय देखील आहे.
