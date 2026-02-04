Vivo X200T च्या विक्रीला सुरुवात

Science Technology

4 February 2026

Author:  हर्षदा जाधव

Vivo X200T स्मार्टफोन 12GB आणि 256GB या बेस व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. 

 बेस व्हेरिअंट

डिव्हाईसच्या बेस व्हेरिअंटची किंमत 59,999 रुपये आहे. 

व्हेरिअंटची किंमत

स्मार्टफोनची किंमत 

या स्मार्टफोनच्या 12GB आणि 512GB स्टोरेज व्हेरिअंटची किंमत 69,999 रुपये आहे. 

Vivo फोनच्या खरेदीवर 5000 रुपयांचा इन्स्टंट कॅशबॅक मिळणार आहे. 

इन्स्टंट कॅशबॅक

 Vivo X200T स्मार्टफोन 5000 रुपयांचा एक्सचेंज बोनस देत आहे.

एक्सचेंज बोनस

Vivo X200T स्मार्टफोमध्ये Zeiss-पावर्ड ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप दिला आहे.  

कॅमेरा सेटअप

Vivo X200T स्मार्टफोनमध्ये मीडियाटेक डेमेन्सिटी 9400+ चिपसेट आहे. 

स्मार्टफोन चिपसेट 

फोनमध्ये 90W वायर्ड चार्जिंग सपोर्टसह 6,200mAh बॅटरी आहे. 

चार्जिंग सपोर्ट

