ऑगस्ट 2026 मध्ये बजेटपासून प्रीमियम सेगमेंटपर्यंत अनेक नवीन स्मार्टफोन्स भारतात लॉन्च होणार आहेत.
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Launch: 4 ऑगस्ट 8,000mAh Battery AMOLED Display हा फोन मोठ्या बॅटरीसाठी चर्चेत आहे.
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Launch: 12 ऑगस्ट AI Camera Android 17 Pixel 11 सीरिजसोबत नवीन AI फीचर्सची अपेक्षा आहे
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Expected: 12 ऑगस्ट Foldable Display Premium AI Experience फोल्डेबल सेगमेंटमध्ये Google चा नवा पर्याय
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Expected: ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात 7,000mAh Battery Nord 5 सारखा डिझाइन बजेट सेगमेंटमधील नवीन OnePlus फोन
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Expected: ऑगस्ट AMOLED Display मोठी बॅटरी आणि फास्ट चार्जिंग Redmi Note सीरिजचे नवीन मॉडेल्सही येण्याची अपेक्षा आहे
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– POCO M8 Power – 8,000mAh बॅटरी – Pixel 11 – AI Camera – OnePlus N6x – 7,000mAh बॅटरी
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Camera: Pixel 11 Battery: POCO M8 Power Value for Money: OnePlus N6x
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ऑगस्ट 2026 मध्ये प्रत्येक बजेटसाठी नवीन स्मार्टफोन्स उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नवीन फोन खरेदी करण्यापूर्वी आगामी लॉन्चची वाट पाहणे फायदेशीर ठरू शकते.
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