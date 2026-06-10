सुरुवात जितकी आकर्षक, तितकी Reel पूर्ण पाहण्याची शक्यता जास्त.
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अनावश्यक भाग टाळल्यास प्रेक्षकांचा रस टिकून राहतो.
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स्पष्ट चित्र आणि स्वच्छ ऑडिओ प्रेक्षकांना आवडतो.
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लोकप्रिय संगीत किंवा साउंडमुळे Reach वाढू शकते.
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कॅप्शनमुळे प्रेक्षकांना Reel शी जोडले जाण्यास मदत होते.
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कंटेंटशी संबंधित Hashtags नवीन प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत करतात.
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सातत्य ठेवणाऱ्या अकाउंट्सना अधिक फायदा मिळू शकतो.
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कमेंट्स, शेअर्स आणि सेव्ह्स Reel च्या कामगिरीवर प्रभाव टाकतात.
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Followers सक्रिय असताना पोस्ट केल्यास अधिक Views मिळू शकतात.
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युनिक आणि उपयुक्त कंटेंट लोक जास्त प्रमाणात शेअर करतात.
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