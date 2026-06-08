 खऱ्या वेबसाइट्स कशा ओळखाव्यात

Science Technology

08 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

खऱ्या दिसणाऱ्या वेबसाइट्स

घोटाळेबाज लोकांना फसविण्यासाठी खऱ्या वेबसाइटसारख्या दिसणाऱ्या वेबसाइट्स तयार करतात.

Picture Credit: Pinterest

बनावट असणे

पण, प्रत्यक्षात बनावट असतात आणि तुम्ही त्यांना ओळखू देखील शकत नाही. 

Picture Credit: Pinterest

उदाहरणार्थ, 

जर वेबसाइटचा URL चुकीचा असेल म्हणजेच त्यात स्पेलिंगची चूक असेल, तर ही वेबसाइट बनावट असू शकते.

Picture Credit: Pinterest

जर एखाद्या वेबसाईटचा URL 'HTTP' ने सुरु होत असेल तर तो बनावट असू शकतो.

वेबसाईटचा URL चेक करा

Picture Credit: Pinterest

खऱ्या वेबसाईटचा URL नेहमी HTTPS ने सुरु होतो.

URL

Picture Credit: Pinterest

जर एखाद्या वेबसाईटच्या नावापुढे कुलुपाचे चिन्ह नसेल, तर ती बनावट असू शकते.

कुलुपाचे चिन्ह

\Picture Credit: Pinterest

अशा वेबसाईट्स तुमचा डेटा चोरु शकतात. आणि तुमची फसवणूक करु शकतात.

डेटा चोरीला जाणे

Picture Credit: Pinterest

त्याचप्रमाणे सार्वजनिक ठिकाणी उपलब्ध करुन दिले जाणारे वायफाय वापरणे. यामुळे आपला डेटा लिक होतो.

लक्षात ठेवा

Picture Credit: Pinterest

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