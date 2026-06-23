पावसाळ्यात प्रचंड वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता असते. आपल्या प्रवासाच्या वेळेकडे लक्ष द्या आणि गर्दीची वेळ टाळा.
Img Source: Pinterest
सर्वात व्यस्त मार्गांऐवजी कमी गर्दीचे पर्यायी मार्ग निवडा. स्थानिक वाहतुकीच्या घडामोडी आणि हवामानाबद्दल माहिती ठेवा.
पावसात वाहतूक मंदावल्यामुळे अंतर कापायला जास्त वेळ लागतो म्हणून वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी लवकर निघा.
पावसात वाहनावर नियंत्रण ठेवणे अवघड असते, त्यामुळे नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे महत्त्वाचे आहे.
विंडशील्ड वाइपर, टायरचे ट्रैड, ब्रेक्स आणि हेडलाइट्स तपासा.
ओल्या रस्त्यांवर टायरची पकड कमी होते. त्यामुळे हळू गाडी चालवा आणि पुढच्या गाडीपासून जास्त अंतर ठेवा.
तुमचे हेडलाइट्स नेहमी चालू ठेवा पण हाय बीम वापरणे टाळा.
गाडी वळवताना किंवा चालवताना अचानक ब्रेक लावणे टाळा.
पाणी साचलेल्या भागातून जाताना काळजी घ्या. वाहन घसरु लागल्यास ऍक्सिलरेटर सोडा, ब्रेक लावू नका.
पावसात लक्ष विचलित होणे जीवघेणे ठरु शकते. त्यामुळे मोबाईल किंवा इतर कोणत्याही गोष्टीमुळे आपले लक्ष विचलित होऊ देऊ नका.