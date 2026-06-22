टायरवरील खाचा उथळ झाल्या असतील, तर पावसाचे पाणी नीट बाजूला सरकत नाही.
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टायरचे रबर खूप कठीण किंवा गुळगुळीत वाटत असेल, तर त्याची पकड कमी झाली असू शकते.
चुकीचा टायर प्रेशर रस्त्याशी संपर्क कमी करून ग्रिपवर परिणाम करतो.
एखादा टायर जास्त झिजला असेल, तर ओल्या रस्त्यावर नियंत्रण बिघडू शकते.
कार वारंवार घसरल्यास किंवा अस्थिर वाटल्यास टायरची पकड कमी झाली असण्याची शक्यता आहे.
पाण्यावरून जाताना स्टेअरिंग हलके वाटत असेल, तर टायरचा ग्रिप कमी असू शकतो.
लहान तडेही पावसाळ्यात मोठी समस्या निर्माण करू शकतात.
टायरमध्ये खिळा, दगड किंवा इतर वस्तू अडकल्या नाहीत ना, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
सुरक्षिततेसाठी झिजलेले किंवा जुने टायर वेळेत बदलणे हा सर्वोत्तम पर्याय ठरतो.