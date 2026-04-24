मधुमेह नियंत्रणात ठेवायचाय? करा 'हे' बदल

24 April 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

मधुमेह

रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात ठेवण्याचा मार्ग म्हणजे सवयी. काही सवयींमुळे तुमचा मधुमेह वाढू शकतो.

साखर टाळा

चहा, कॉफी, मिठाई कमी करा.

संतुलित आहार

भाज्या, फळे आणि फायबरयुक्त पदार्थ खा.

दररोज किमान ३० मिनिटे चालणे आवश्यक.

व्यायाम

अनियमित खाणे टाळा. वेळेवर जेवण करा.

वेळेवर जेवण

पाण्याचे भरपूर सेवन करा.

पाणी

७-८ तास झोप घेणे गरजेचे आहे.

झोप

फास्ट फूडमुळे रक्तातील साखर वाढू शकते. ते खाणे टाळा.

जंक फूड

नियमित शुगर तपासणे आवश्यक आहे.

शुगर तपासा

