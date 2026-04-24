रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात ठेवण्याचा मार्ग म्हणजे सवयी. काही सवयींमुळे तुमचा मधुमेह वाढू शकतो.
चहा, कॉफी, मिठाई कमी करा.
भाज्या, फळे आणि फायबरयुक्त पदार्थ खा.
दररोज किमान ३० मिनिटे चालणे आवश्यक.
अनियमित खाणे टाळा. वेळेवर जेवण करा.
पाण्याचे भरपूर सेवन करा.
७-८ तास झोप घेणे गरजेचे आहे.
फास्ट फूडमुळे रक्तातील साखर वाढू शकते. ते खाणे टाळा.
नियमित शुगर तपासणे आवश्यक आहे.
