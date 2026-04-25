वजन कमी करण्यासाठी दही खाताय?

25  April 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

 दही कसं खाल्लं पाहिजे

बरेच जण वजन कमी करण्यासाठी दह्याचे सेवन करतात. पण, वजन कमी करण्यासाठी दही कसं खाल्लं पाहिजे. हे जाणून घेऊया.

लो फॅट दही

फुल-फॅटऐवजी लो-फॅट दही वजन कमी करण्यास मदत करते.

दह्यात साखर घातल्याने कॅलरीज वाढतात.

साखर

दही काकडी किंवा भाज्यांसोबत खाऊ शकता. यामुळे अधिक प्रमाणात फायबर मिळते.

हेल्दी कॉम्बिनेशन

दुपारी किंवा लंचमध्ये दही खाणे जास्त फायदेशीर ठरते.

योग्य वेळ

दही खाल्ल तरी वजन वाढू शकते. त्यामुळे ते प्रमाणात खा.

प्रमाणात खा

जिरे, काळं मीठ घातल्याने पचन सुधारते.

मसाले वापरा

रात्री दह्याचे प्रमाण कमी ठेवा.

रात्रीचे जेवण

दही प्रोटीन देते त्यामुळे त्याचे सेवन केल्याने भूक कमी होते.

प्रोटीनचा स्त्रोत

