बरेच जण वजन कमी करण्यासाठी दह्याचे सेवन करतात. पण, वजन कमी करण्यासाठी दही कसं खाल्लं पाहिजे. हे जाणून घेऊया.
फुल-फॅटऐवजी लो-फॅट दही वजन कमी करण्यास मदत करते.
दह्यात साखर घातल्याने कॅलरीज वाढतात.
दही काकडी किंवा भाज्यांसोबत खाऊ शकता. यामुळे अधिक प्रमाणात फायबर मिळते.
दुपारी किंवा लंचमध्ये दही खाणे जास्त फायदेशीर ठरते.
दही खाल्ल तरी वजन वाढू शकते. त्यामुळे ते प्रमाणात खा.
जिरे, काळं मीठ घातल्याने पचन सुधारते.
रात्री दह्याचे प्रमाण कमी ठेवा.
दही प्रोटीन देते त्यामुळे त्याचे सेवन केल्याने भूक कमी होते.
