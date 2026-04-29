EV स्कूटर बॅटरीची लाईफ वाढवायची आहे?

29 April 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

इलेक्ट्रिक स्कूटर 

भारतीय ऑटो बाजारात इलेक्ट्रिक स्कूटरला चांगली मागणी मिळतेय. 

इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध असली तरीही लोकांना अजूनही रेंजची चिंता वाटते. आणि ती योग्यच आहे.

स्कूटर रेंज

इलेक्ट्रिक वाहनामध्ये बॅटरीची स्थिती अत्यंत महत्त्वाची असते.

महत्त्वाच्या सूचना

तुम्हाला तुमच्या गाडीची बॅटरी लॉंग लास्ट हवी असेल तर काही गोष्टी फॉलो करा. 

बॅटरी

फास्ट चार्जरमुळे बॅटरी जास्त गरम होते. ज्यामुळे बॅटरी सेल्स खराब होतात आणि बॅटरीचे लाईफ कमी होते.

बॅटरीचे होते नुकसान

तज्ञांच्या मते, बॅटरी २०% ते ८०% च्या दरम्यान ठेवणे सर्वोत्तम आहे. ०% पर्यंत येऊ देऊ नका आणि १००% पर्यंत चार्ज करु नका.

स्मार्ट चार्जिंग

गरजेच्या वेळी फास्ट चार्जिंग उपयुक्त ठरते. परंतु, त्याचा रोजच्या वापराने बॅटरी लवकर खराब होते.

फास्ट चार्जिंग

लिथियम-आयन बॅटरी तापमानाबाबत अत्यंत संवेदनशील असतात. 

तापमानावर लक्ष ठेवा

उष्णता किंवा थंडी या दोन्हीमुळे बॅटरी निकामी होऊ शकते. नेहमी सावलीत गाडी पार्क करा.

बॅटरी निकामी होणे

नेहमी ओरिजनल चार्जरचा वापर करा. लोकल चार्जरमुळे नुकसान होऊ शकते.

ओरिजनल चार्जर

वेगाने गाडी चालवणे मजेदार असते, पण त्याचा तुमच्या बॅटरीवर परिणाम होऊ शकतो. 

आरामात चालवा गाडी

बॅटरीची स्थिती तुमच्या गाडी चालवण्याच्या पद्धतीवरही अवलंबून असते. वारंवार वेगाने वेग वाढवल्यानेही बॅटरीच्या लाईफवर परिणाम होतो.

वेगाने गाडी चालवणे

