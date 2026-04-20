उन्हाळ्यात रसदार फळे फक्त पाण्याची कमतरता पूर्ण करत नाहीत तर त्यामध्ये पोषक तत्व देखील असते. जे शरीरासाठी गरजेचे आहेच त्यासोबत चेहऱ्यासाठी देखील फायदेशीर ठरतात.
कलिंगडात पाण्याचे प्रमाण जास्त असल्याने उन्हाळ्यात शरीर थंड राहते.
९० टक्के पाणी असल्याने शरीरातील पाण्याची कमतरता भरुन काढते.
व्हिटॅमिन A आणि C मुळे त्वचा तजेलदार राहते.
हृदयासाठी फायदेशीर
फायबरमुळे पचनक्रिया सुधारते.
पोटॅशियममुळे ब्लड प्रेशर संतुलित राहते.
नैसर्गिक साखर आणि पाणी यामुळे ताजेतवाने वाटते.
कमी कॅलरी असल्याने वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होते.
व्हिटॅमिन A मुळे दृष्टी सुधारते.
