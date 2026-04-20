कलिंगडमुळे चेहऱ्याला येईल नैसर्गिक ग्लो

Lifestyle

20 April 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

पोषक तत्व 

उन्हाळ्यात रसदार फळे फक्त पाण्याची कमतरता पूर्ण करत नाहीत तर त्यामध्ये पोषक तत्व देखील असते. जे शरीरासाठी गरजेचे आहेच त्यासोबत चेहऱ्यासाठी देखील फायदेशीर ठरतात.

कलिंगडात पाण्याचे प्रमाण जास्त असल्याने उन्हाळ्यात शरीर थंड राहते.

शरीराला थंडावा देते

९० टक्के पाणी असल्याने शरीरातील पाण्याची कमतरता भरुन काढते. 

हायड्रेशन सुधारते

व्हिटॅमिन A आणि C मुळे त्वचा तजेलदार राहते.

त्वचेसाठी चांगले

हृदयासाठी फायदेशीर

फायबरमुळे पचनक्रिया सुधारते.

पचन सुधारते

पोटॅशियममुळे ब्लड प्रेशर संतुलित राहते.

रक्तदाब नियंत्रित ठेवते

नैसर्गिक साखर आणि पाणी यामुळे ताजेतवाने वाटते.

ऊर्जा वाढवते

कमी कॅलरी असल्याने वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होते.

वजन कमी करण्यास मदत

व्हिटॅमिन A मुळे दृष्टी सुधारते.

डोळ्यसाठी उपयुक्त

