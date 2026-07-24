जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

24 July 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे-निकम

Lifestyle

चिडचिड कमी होईल, उत्साह वाढेल आणि नवीन ओळखी लाभदायक ठरतील.

मेष

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मित्र-नातेवाईकांकडून कौतुक होईल,

वृषभ

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जिव्हाळ्याची व्यक्ती भेटेल, अधिकाराचा योग्य वापर कराल.

मिथुन

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अतिघाई टाळा, जोडीदाराचा सल्ला उपयोगी पडेल.

कर्क

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कामाचा ताण जाणवेल, सकारात्मक राहा आणि योग्य गुंतवणूक करा.

सिंह

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दिवस उत्तम जाईल, घरातील अडकलेली कामे मार्गी लागतील.

 कन्या

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करमणूक प्रधान दिवस, मनातील इच्छा पूर्ण होईल.

 तूळ

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आत्मविश्वासात वाढ होईल, रखडलेली कामे वेग घेतील.

वृश्चिक

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आर्थिक लाभ संभवतो, धार्मिक प्रवासाचे योग येतील.

धनु

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मेहनतीचे फळ मिळेल, वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.

मकर

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जुन्या मित्रांची भेट होईल, आरोग्याची काळजी घ्या.

कुंभ

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मानसिक शांतता लाभेल, कुटुंबासोबत चांगला वेळ जाईल. 

मीन

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