पेट्रोलपेक्षा Better की फक्त Hype?
पेट्रोल इंजिन आणि इलेक्ट्रिक मोटार अशी दोन्ही मिळून कार चालते.
ज्यावेळी कमी स्पीड असतो त्यावेळी गाडी इलेक्ट्रीकवर चालते. आणि ज्यावेळी जास्त स्पीड असतो तेव्हा गाडी पेट्रोलवर चालते.
दररोजच्या वापरासाठी मायलेजचा विचार करणे गरजेचे आहे. जास्त मायलेज असेल तर खर्च देखील कमी होतो.
ट्रफिकमध्ये गाडी इलेक्ट्रिकवर करु शकतो. त्यामुळे इंधनची अधिक सेव्हिंग होते.
या गाडीमुळे प्रदूषण कमी होते. त्या पर्यावरणासाठी बेस्ट ठरते.
या गाडीचा तोटा म्हणजे ही गाडी नॉर्मलपेक्षा अधिक महाग आहे.
या गाडीचा देखभाल खर्च अधिक असतो.
बॅटरी बदलण्याची किंमत अधिक आहे. त्यामुळे नंतर खर्च वाढू शकतो.
