Hybrid Cars विषयी तुम्हाला 'हे' माहिती आहे?

06 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

Hybrid कार घ्यायची का?

पेट्रोलपेक्षा Better की फक्त Hype?

Hybrid कार म्हणजे काय?

पेट्रोल इंजिन आणि इलेक्ट्रिक मोटार अशी दोन्ही मिळून कार चालते. 

कसं काम करतं?

ज्यावेळी कमी स्पीड असतो त्यावेळी गाडी इलेक्ट्रीकवर चालते. आणि ज्यावेळी जास्त स्पीड असतो तेव्हा गाडी पेट्रोलवर चालते.

दररोजच्या वापरासाठी मायलेजचा विचार करणे गरजेचे आहे. जास्त मायलेज असेल तर खर्च देखील कमी होतो.

मायलेज

ट्रफिकमध्ये गाडी इलेक्ट्रिकवर करु शकतो. त्यामुळे इंधनची अधिक सेव्हिंग होते. 

इंधन

या गाडीमुळे प्रदूषण कमी होते. त्या पर्यावरणासाठी बेस्ट ठरते.

इकोफ्रेंडली

या गाडीचा तोटा म्हणजे ही गाडी नॉर्मलपेक्षा अधिक महाग आहे.

किंमत अधिक

या गाडीचा देखभाल खर्च अधिक असतो.

देखभाल खर्च

बॅटरी बदलण्याची किंमत अधिक आहे. त्यामुळे नंतर खर्च वाढू शकतो.

बॅटरीची किंमत

