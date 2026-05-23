देवाच्या पूजेमध्ये पंचामृत पवित्र मानले जाते. हे देवाला चरणामृत म्हणून अर्पण केले जाते.
पंचामृत तयार करण्यासाठी दूध, दही, साखर, तूप आणि मध यांचा वापर केला जातो.
दह्यामध्ये प्रोबायोटिक्स असते त्यामुळे पचनशक्ती वाढण्यास मदत होते आणि पोटाच्या तक्रारी देखील दूर होतात.
दुधामध्ये कॅल्शिअम, प्रथिने आणि विटॅमीन बी 12 चे प्रमाण असते. जे हाडं मजबूत करण्यास मदत करते.
पंचामृत प्यायल्याने शरीराला ऊर्जा मिळण्यास आणि थकवा दूर होण्यास मदत होते
पंचामृतमध्ये अॅण्टीऑक्सीडेट्स आणि बैक्टेरिया विरोधी गुणधर्म असल्यामुळे रोगांपासून संरक्षण मिळते.
तुळस आणि गंगाजलामुळे पंचामृत अधिक पवित्र आणि आरोग्यवर्धक बनते
