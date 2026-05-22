बाजारासारखी पनीर फ्रँकी आता घरच्या घरी

22 May 2026

Author:  नुपूर भगत

सर्वप्रथम पनीरचे लांबट तुकडे करून घ्या. एका पॅनमध्ये थोडं तेल गरम करून त्यात आलं-लसूण पेस्ट परता.

पनीरचे तुकडे करा

आता त्यात कांदा, ढोबळी मिरची आणि टोमॅटो घालून २ ते ३ मिनिटे परता. भाज्या थोड्या कुरकुरीत राहतील याची काळजी घ्या.

भाज्या परता 

यानंतर त्यात लाल तिखट, गरम मसाला, चाट मसाला आणि मीठ घाला. सर्व मसाले व्यवस्थित मिसळा.

मसाले घाला

आता पनीरचे तुकडे घालून हलक्या हाताने परता. पनीर मसाल्यासोबत छान कोट झालं की गॅस बंद करा.

तव्यावर चपाती हलकी गरम करून घ्या. त्यावर टोमॅटो सॉस आणि मेयोनीज पसरवा.

चपातीला सॉस लावा

चपातीच्या मधोमध तयार पनीरचं मिश्रण ठेवा. इच्छेनुसार वरून कांद्याचे काप किंवा चीज घालू शकता.

पनीरचं मिश्रण टाका

आता चपातीचा घट्ट रोल करून बटर लावलेल्या तव्यावर हलकी भाजून घ्या. गरमागरम पनीर फ्रँकी सर्व्ह करा.

सर्व्ह करा

