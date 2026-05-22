सर्वप्रथम पनीरचे लांबट तुकडे करून घ्या. एका पॅनमध्ये थोडं तेल गरम करून त्यात आलं-लसूण पेस्ट परता.
आता त्यात कांदा, ढोबळी मिरची आणि टोमॅटो घालून २ ते ३ मिनिटे परता. भाज्या थोड्या कुरकुरीत राहतील याची काळजी घ्या.
यानंतर त्यात लाल तिखट, गरम मसाला, चाट मसाला आणि मीठ घाला. सर्व मसाले व्यवस्थित मिसळा.
आता पनीरचे तुकडे घालून हलक्या हाताने परता. पनीर मसाल्यासोबत छान कोट झालं की गॅस बंद करा.
तव्यावर चपाती हलकी गरम करून घ्या. त्यावर टोमॅटो सॉस आणि मेयोनीज पसरवा.
चपातीच्या मधोमध तयार पनीरचं मिश्रण ठेवा. इच्छेनुसार वरून कांद्याचे काप किंवा चीज घालू शकता.
आता चपातीचा घट्ट रोल करून बटर लावलेल्या तव्यावर हलकी भाजून घ्या. गरमागरम पनीर फ्रँकी सर्व्ह करा.
