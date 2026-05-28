Hyundai ग्राहकांसाठी अलर्ट!  ४ दिवसांनंतर वाढतील कारच्या किंमती

Automobile

28 May, 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Hyundaiची कार घेण्याचा विचार करत असाल तर आताच घ्या. १ जूनपासून वाढणार किंमती.

१ जूनपासून महाग

Img Source: Pinterest 

जून २०२६ च्या दर सुधारणेनुसार Hyundai गाड्या १२,८०० पर्यंत महाग होतील आणि मॉडेल्सच्या किमती वेगवेगळ्या असतील. 

१२ हजारची वाढ

तुम्ही १ जूनच्या आधी कार खरेदी केली तर तुम्हाला त्यासाठी सध्याची एक्स शोरुम किंमत मोजावी लागेल.

५ दिवसांची वेळ

हे लक्षात ठेवा

कंपनीने प्रत्येक मॉडेलसाठी नेमकी दरवाढ किती असेल हे स्पष्ट केलेले नाही. मात्र, कमाल वाढ १२,८०० असेल. 

किंमत का वाढवली?

भाववाढीचे कारण म्हणजे वाढणारा उत्पादन खर्च. कच्च्या मालाची किंमत वाढत आहे.

कंपनीवर परिणाम

पोलाद, aluminum, तांबे आणि प्लास्टिक यांसारख्या औद्योगित सामग्रीचा वापर उत्पादनामध्ये केला जातो. त्यांच्या किंमतीत फरकाचा उत्पादन करणाऱ्या कंपनीवर परिणाम होतो. 

महागाईमुळे उत्पादनांच्या किंमतीत वाढ

कंपन्या अनेकदा वाढत्या कच्च्या मालाच्या किंमतीचा काही भार स्वत: उचलतात. परंतु, दीर्घकालीन महागाईमुळे उत्पादनांच्या किंमत वाढतात.

इतर कंपन्यांनीही केली दरवाढ

होंडाई व्यतिरिक्त मारुती सुझुकीसह भारतीय बाजारातील इतर कंपन्यांनीही त्यांच्या गाड्यांच्या दरात वाढ जाहीर केली.

मारुती खूप महाग असेल

मारुती सुझुकीची वाहने ३०,००० रुपयांपर्यंत महाग होणार आहेत.

Hybrid Carsची पुन्हा चलती! 

पुढे वाचा