यामध्ये मुबलक कार्बोहायड्रेट्स असतात, ज्यामुळे उपवासात थकवा जाणवत नाही. साबुदाणा खिचडी खाण्याचे मुख्य फायदे जाणून घ्या
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साबुदाण्यामध्ये उच्च कर्बोदके असतात, ज्यामुळे शरीराला त्वरित ऊर्जा मिळते.
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साबुदाणा पचायला हलका असतो, ज्यामुळे पोटाचे विकार दूर होऊन पचनक्रिया सुधारते.
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यामध्ये कॅल्शियम आणि विटॅमिन के चे प्रमाण असते, जे हाडे मजबूत करण्यास मदत करतात.
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ज्यांना गव्हाची ॲलर्जी आहे, त्यांच्यासाठी हा आहाराचा एक उत्तम आणि सुरक्षित पर्याय आहे.
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साबुदाण्यात लोहाचे प्रमाण असल्याने ॲनिमियासारख्या समस्येवर मात करण्यास मदत मिळते.
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साबुदाण्यामध्ये कॅलरीजचे प्रमाण जास्त असते. साबुदाणा खिचडी आरोग्यदायी बनवण्यासाठी त्यात भरपूर शेंगदाणे वापरण्याचा सल्ला दिला जातो. मधुमेह आणि कमी रक्तदाब असलेल्या रुग्णांनी मात्र साबुदाणा खाणे टाळावे.