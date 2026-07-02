पावसाळ्यात येणाऱ्या रानभाज्यांचे काय आहेत फायदे

Lifestyle

02 july 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

कुरडू

पावसाळ्यात शेताचे बांध, डोंगर आणि मोकळ्या जागेत नैसर्गिकरित्या उगवणारी एक अत्यंत पौष्टिक आणि औषधी रानभाजी आहे. ही भाजी चवीला माठासारखी लागते. औषधासारखी गुणकारी अशी ही भाजी आहे.

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कारल्यासारखी दिसणारी ही छोटी फळे असतात. ही फायबर आणि जीवनसत्त्वांनी परिपूर्ण असतात.

करटोली

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टाकळा

पावसाची चाहूल लागताच उगवणारी ही एक अत्यंत औषधी भाजी आहे. पोटाचे विकार दूर करण्यासाठी ही गुणकारी मानली जाते.

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गवतासारख्या दिसणाऱ्या या लांब, हिरव्या पात्यांची भाजी कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात आवडीने खाल्ली जाते.

फोडशी

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श्वसनाचे विकार आणि कफ कमी करण्यासाठी या भाजीचा आहारात वापर केला जातो.

भारंगी 

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शेवळ

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ही प्रामुख्याने पावसाळ्याच्या सुरुवातीला डोंगर-दाट जंगलात उगवणारी एक लोकप्रिय, चवदार आणि अत्यंत पौष्टिक रानभाजी आहे. इंग्रजीत तिला 'ड्रॅगन स्टॉक याम असे म्हणतात. 

रानभेंडी

Picture Credit: Pinterest

ही पावसाळ्यात जंगलात आणि माळरानावर नैसर्गिकरित्या उगवणारी एक अत्यंत आरोग्यदायी आणि औषधी रानभाजी आहे. या भाजीमध्ये व्हिटॅमिन, लोह आणि फायबर मुबलक प्रमाणात असतात.

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