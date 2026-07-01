शेवळ ही प्रामुख्याने पावसाळ्याच्या सुरुवातीला डोंगर-दाट जंगलात उगवणारी एक लोकप्रिय आणि पौष्टिक रानभाजी आहे.
Picture Credit: Pinterest
या भाजीमध्ये 'ड्रॅगन स्टॉक याम' असेही म्हणतात. ही भाजी आरोग्यासाठी अतिशय गुणकारी असून तिचे अनेक फायदे आहेत. शेवळ खाण्याचे फायदे जाणून घ्या
Picture Credit: Pinterest
यामध्ये भरपूर प्रमाणात फायबर (चोथा) असते, ज्यामुळे बद्धकोष्ठतेचा त्रास दूर होतो आणि पोट साफ राहण्यास मदत होते.
Picture Credit: Pinterest
आयुर्वेदानुसार, शेवळाची भाजी मूळव्याधाच्या त्रासावर अत्यंत उपयुक्त मानली जाते. याचे नियमित सेवन केल्याने वेदना आणि रक्तस्त्राव कमी होण्यास मदत होते.
Picture Credit: Pinterest
पावसाळ्यात साथीच्या आजारांपासून वाचण्यासाठी ही भाजी फायदेशीर ठरते. यात अनेक नैसर्गिक अँटी-ऑक्सिडंट्स आणि जीवनसत्त्वे असतात.
Picture Credit: Pinterest
Picture Credit: Pinterest
शेवळाच्या भाजीमध्ये कॅल्शियमचे प्रमाण चांगले असते, ज्यामुळे हाडे मजबूत राहतात.
Picture Credit: Pinterest
यात लोह भरपूर प्रमाणात असल्याने शरीरातील रक्ताची कमतरता भरून काढण्यास मदत होते.
Picture Credit: Pinterest
यात कॅलरीचे प्रमाण कमी असते आणि पोषक घटक जास्त असतात, त्यामुळे वजन कमी करू इच्छिणाऱ्या लोकांसाठी ही उत्तम भाजी आहे.