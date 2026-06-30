पावसाळा ऋतू सुरू झाला असून या सिजनमध्ये गरमा गरम कांदा भजी खाण्याची फार इच्छा होत असते.
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चिरलेल्या कांद्यामध्ये मीठ घालून १० मिनिटे बाजूला ठेवा. त्यामुळे कांद्याला पाणी सुटेल आणि भजी अधिक चविष्ट होतील.
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कांद्यामध्ये बेसन, तांदळाचे पीठ, हळद, तिखट, ओवा, हिंग, हिरवी मिरची, कोथिंबीर घाला. आवश्यक असल्यासच थोडंसं पाणी घालून मिश्रण बनवा.
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कढईत तळण्यासाठी पुरेसं तेल गरम करा. तेल मध्यम आचेवर चांगलं तापलं की भजी तळण्यासाठी तयार ठेवा.
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मिश्रणाचे छोटे-छोटे भाग तेलात सोडा. भजी दोन्ही बाजूंनी सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळा.
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तळलेली भजी टिश्यू पेपरवर काढा, त्यामुळे अतिरिक्त तेल शोषले जाईल आणि भजी अधिक कुरकुरीत राहतील.
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कुरकुरीत कांदा भजी हिरवी चटणी, टोमॅटो सॉस किंवा गरम चहासोबत लगेच सर्व्ह करा आणि पावसाळ्याचा आनंद घ्या.
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