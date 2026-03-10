सर्वप्रथम एका पातेल्यात दूध घेऊन मध्यम आचेवर उकळून घ्या आणि थोडे घट्ट होईपर्यंत 8–10 मिनिटे उकळू द्या.
दुसऱ्या पॅनमध्ये साखर मंद आचेवर वितळू द्या. साखर सोनेरी रंगाची कॅरॅमल होईपर्यंत हलवत राहा.
तयार कॅरॅमल सावधपणे उकळलेल्या दुधात घाला आणि चांगले ढवळून घ्या, त्यामुळे दुधाला हलका ब्राउन रंग येईल.
दूध पूर्ण थंड न होता कोमट होईपर्यंत ठेवून द्या.
कोमट दुधात 2 टेबलस्पून दही घालून नीट मिसळा.
हे मिश्रण मातीच्या भांड्यात किंवा बाऊलमध्ये घालून 6–8 तास झाकून उबदार जागी ठेवा.
दही सेट झाल्यावर ते फ्रिजमध्ये थंड करा आणि थंडगार, क्रीमी मिस्टी दोई सर्व्ह करा.
