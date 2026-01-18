स्मार्टफोन रिस्टार्ट केल्याने फोनचा स्पीड सुधारतो आणि बॅकग्राऊंडमध्ये अडकलेले अॅप्स बंद होतात.
Picture Credit: Pinterest
स्मार्टफोन रिस्टार्ट केल्यामुळे बॅटरी परफॉर्मन्स देखील सुधारतो.
Picture Credit: Pinterest
फोन हँग किंवा फ्रीज होत असेल तर स्मार्टफोन रिस्टार्ट करणं फायद्याचं ठरतं.
Picture Credit: Pinterest
कॉल ड्रॉप, इंटरनेट स्लो अशा समस्या येत असतील तर तुम्ही स्मार्टफोन रिस्टार्ट करू शकता.
Picture Credit: Pinterest
Picture Credit: Pinterest
स्मार्टफोन रिस्टार्टमुळे काही मॅलवेअर किंवा ग्लिचेस तात्पुरते निष्क्रिय होतात.
फोनचा परफॉर्मन्स अधिक सुधारावा यासाठी स्मार्टफोन रिस्टार्ट करू शकता.
Picture Credit: Pinterest
अॅप्स क्रॅश होण्याची समस्या येत असतील तर स्मार्टफोन रिस्टार्ट करू शकता.
Picture Credit: Pinterest
आठवड्यातून किमान 1–2 वेळा स्मार्टफोन रिस्टार्ट करणं फायदेशीर ठरतं.
Picture Credit: Pinterest