स्मार्टफोन रिस्टार्ट करण्याचे फायदे

18 January 2026

Author:  हर्षदा जाधव

स्मार्टफोन रिस्टार्ट केल्याने फोनचा स्पीड सुधारतो आणि बॅकग्राऊंडमध्ये अडकलेले अ‍ॅप्स बंद होतात.

फोनचा स्पीड सुधारतो

स्मार्टफोन रिस्टार्ट केल्यामुळे बॅटरी परफॉर्मन्स देखील सुधारतो. 

बॅटरी परफॉर्मन्स सुधारतो

फोन हँग किंवा फ्रीज होत असेल तर स्मार्टफोन रिस्टार्ट करणं फायद्याचं ठरतं.

स्मार्टफोन रिस्टार्ट करा

कॉल ड्रॉप, इंटरनेट स्लो अशा समस्या येत असतील तर तुम्ही स्मार्टफोन रिस्टार्ट करू शकता. 

समस्या सुटतात

ग्लिचेस निष्क्रिय होतात

स्मार्टफोन रिस्टार्टमुळे काही मॅलवेअर किंवा ग्लिचेस तात्पुरते निष्क्रिय होतात.

फोनचा परफॉर्मन्स अधिक सुधारावा यासाठी स्मार्टफोन रिस्टार्ट करू शकता. 

लक्षात ठेवा 

अ‍ॅप्स क्रॅश होण्याची समस्या येत असतील तर स्मार्टफोन रिस्टार्ट करू शकता. 

अ‍ॅप्स क्रॅश होत नाही

आठवड्यातून किमान 1–2 वेळा स्मार्टफोन रिस्टार्ट करणं फायदेशीर ठरतं.

टेक टिप

