सफरचंद खाण्याचे काय आहेत तोटे, जाणून घ्या 

22  April 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

फायदेशीर फळ

सफरचंदाला सर्वात फायदेशीर फळांमधील एक फळ मानले जाते.

काही लोकांसाठी हे फळ  हानिकारक असू शकते. कोणी खाऊ नये जाणून घ्या

कोणासाठी आहे हानिकारक

ज्या लोकांना सफरचंदाची ॲलर्जी आहे, त्या लोकांना त्वचेवर रॅश उठणे आणि खाज येण्याच्या समस्या येऊ शकतात.

सफरचंदाची ॲलर्जी

ज्या लोकांना ॲसिड रिफ्लक्सचा त्रास आहे, त्यांच्यामध्ये जास्त सफरचंद खाल्ल्याने जळजळ वाढू शकते.

जळजळ वाढणे

पोटात गॅस होणे

जास्त प्रमाणात सफरचंद खाल्ल्याने पोटात गॅस होणे आणि ब्लोटिंग यांसारख्या समस्या होऊ शकतात.

मधुमेहाच्या रुग्णांनी मर्यादित प्रमाणात सफरचंद खावे कारण त्यामुळे नैसर्गिक प्रमाणात साखर असते.

मधुमेह

सफरचंदामध्ये पोटॅशियम असल्यामुळे किडनीची समस्या असलेल्या लोकांनी सफरचंद खाऊ नये.

किडनीची समस्या

ज्यांची पचन संस्था कमकुवत आहे त्या लोकांनी सालासकट सफरचंद खाल्ल्यास समस्या येऊ शकतात.

पचनसंस्था कमकुवत असणे

