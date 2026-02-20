झोपेचा अभाव आणि खराब आहार म्हणजे धोक्याची घंटा

20  February 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

चांगल्या आरोग्यासाठी पौष्टिक आहार आणि मर्यादित झोप घेणे गरजेचे आहे.

पौष्टिक आहार

झोपेचा अभाव आणि चुकीचा आहार दोन्ही मिळून शरीरावर त्याचे गंभीर परिणाम होतात. 

शरीरावरील परिणाम

झोपेचा अभाव भूकेचे हार्मोन्स वाढवतो, ज्यामुळे भूक वाढते आणि वजन वाढते.

वजन वाढणे 

झोपेचा अभाव आणि जास्त साखरेचे जंक फूड इन्सुलिन प्रतिरोध वाढवते, ज्यामुळे मधुमेहाचा धोका वाढतो.

मधुमेहाचा धोका

हृदयविकाराचा झटका

झोपेचा अभाव आणि जास्त चरबीयुक्त आहारामुळे रक्तदाब आणि कोलेस्टेरॉल वाढू शकतो, ज्यामुळे हृदयविकाराचा झटका येऊ शकतो.

झोपेची कमतरता आणि खराब आहार यामुळे ताण, चिंता आणि नैराश्याचा धोका वाढतो.

नैराश्याचा धोका

झोपेचा अभाव मेंदूला योग्यरित्या कार्य करण्यास प्रतिबंधित करतो आणि खराब आहार मेंदूला आवश्यक पोषक तत्वांपासून वंचित ठेवतो.

पोषक तत्व

जंक फूड खाणे आणि कमी झोप घेणे यामुळे शरीराची ऊर्जा कमी होते, ज्यामुळे थकवा येतो.

थकवा येणे

