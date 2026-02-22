यकृत हा एक महत्त्वाचा अवयव आहे जो रक्त स्वच्छ करतो, पोषक तत्वांचा साठा करतो आणि विषारी पदार्थ काढून टाकतो.
काही सवयी यकृतावर दबाव वाढवतात. जर या सवयी दीर्घकाळ राहिल्या तर फॅटी लिव्हर, लिव्हरची जळजळ आणि गंभीर आजारांचा धोका वाढू शकतो. जाणून घ्या या सवयींबद्दल
जास्त तळलेले आणि प्रक्रिया केलेले अन्न खाल्ल्याने शरीरातील चरबी वाढते. यामुळे यकृतामध्ये चरबी जमा होते, ज्यामुळे फॅटी लिव्हर होऊ शकते.
दररोज किंवा मोठ्या प्रमाणात मद्यपान केल्याने यकृताच्या पेशींना नुकसान होते. यामुळे यकृताची जळजळ, अशक्तपणा आणि गंभीर प्रकरणांमध्ये सिरोसिस होऊ शकतो.
डिहायड्रेशनमुळे शरीरातील विषारी पदार्थ योग्यरित्या बाहेर पडू शकत नाहीत. यामुळे यकृतावर अधिक ताण येतो आणि हळूहळू त्याच्या कार्यावर परिणाम होऊ शकतो.
डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय वेदनाशामक किंवा इतर औषधांचे जास्त सेवन यकृताला हानी पोहोचवू शकते. असे सतत केल्याने यकृताच्या पेशी कमकुवत होऊ लागतात.
दररोज रात्री उशिरापर्यंत जागणे आणि पुरेशी झोप न घेणे यकृताच्या दुरुस्ती प्रक्रियेवर परिणाम करते. शरीराला विषारी पदार्थ काढून टाकण्यासाठी वेळ मिळत नाही, ज्यामुळे यकृतावर दबाव वाढतो.
