हे एक 'अॅडॅप्टोजेन' असल्यामुळे ताणतणाव कमी करण्यास, रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यास आणि मेंदूचे कार्य सुधारण्यास मदत करते. अश्वगंधाचे प्रमुख गुणकारी फायदे जाणून घ्या
Picture Credit: Pinterest
कोर्टिसोल (ताण निर्माण करणारे संप्रेरक) ची पातळी कमी करून मानसिक शांतता मिळवून देते आणि चिंता दूर करते.
Picture Credit: Pinterest
निद्रानाश किंवा बेचैनीच्या समस्येवर हे अत्यंत गुणकारी आहे. रात्री कोमट दुधातून घेतल्यास गाढ झोप लागते.
Picture Credit: Pinterest
स्नायूंची ताकद वाढवून थकवा दूर करते. खेळाडू आणि शारीरिक मेहनत करणाऱ्यांसाठी हे उत्तम टॉनिक आहे.
Picture Credit: Pinterest
यातील अँटिऑक्सिडंट्स गुणधर्मांमुळे शरीराची प्रतिकारशक्ती वाढते आणि आजारांशी लढण्यास मदत होते.
Picture Credit: Pinterest
Picture Credit: Pinterest
सर्वसाधारणपणे १/४ ते १/२ चमचा अश्वगंधा पावडर रात्री झोपण्याआधी कोमट दुधात किंवा मधात मिसळून घेण्याचा सल्ला दिला जातो.
Picture Credit: Pinterest
अश्वगंधा सामान्यतः सुरक्षित असली तरी, गर्भवती महिला, स्तनपान देणाऱ्या माता आणि थायरॉईड किंवा ऑटोइम्यून आजार असलेल्यांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय याचे सेवन करू नये.