अश्वगंधा शरीरासाठी का फायदेशीर आहे? जाणून घ्या

Lifestyle

22  july 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

अश्वगंधाचे फायदे

हे एक 'अॅडॅप्टोजेन' असल्यामुळे ताणतणाव कमी करण्यास, रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यास आणि मेंदूचे कार्य सुधारण्यास मदत करते. अश्वगंधाचे प्रमुख गुणकारी फायदे जाणून घ्या

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कोर्टिसोल (ताण निर्माण करणारे संप्रेरक) ची पातळी कमी करून मानसिक शांतता मिळवून देते आणि चिंता दूर करते.

तणाव आणि चिंता कमी करते

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झोप सुधारते

निद्रानाश किंवा बेचैनीच्या समस्येवर हे अत्यंत गुणकारी आहे. रात्री कोमट दुधातून घेतल्यास गाढ झोप लागते.

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स्नायूंची ताकद वाढवून थकवा दूर करते. खेळाडू आणि शारीरिक मेहनत करणाऱ्यांसाठी हे उत्तम टॉनिक आहे.

शारीरिक ताकद 

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यातील अँटिऑक्सिडंट्स गुणधर्मांमुळे शरीराची प्रतिकारशक्ती वाढते आणि आजारांशी लढण्यास मदत होते.

रोगप्रतिकारशक्ती सुधारते 

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वापरण्याची सामान्य पद्धत

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सर्वसाधारणपणे १/४ ते १/२ चमचा अश्वगंधा पावडर रात्री झोपण्याआधी कोमट दुधात किंवा मधात मिसळून घेण्याचा सल्ला दिला जातो.

खबरदारी आणि दुष्परिणाम

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अश्वगंधा सामान्यतः सुरक्षित असली तरी, गर्भवती महिला, स्तनपान देणाऱ्या माता आणि थायरॉईड किंवा ऑटोइम्यून आजार असलेल्यांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय याचे सेवन करू नये.

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