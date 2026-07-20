कापूरचे आरोग्यदायी फायदे जाणून घ्या

Lifestyle

20  july 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

कापूरचे फायदे

खोबरेल किंवा मोहरीच्या तेलात कापूर मिसळून लावल्यास सांधेदुखी आणि केस गळणे थांबते. तसेच, गरम पाण्यात कापूर टाकून वाफ घेतल्यास सर्दी आणि कफ दूर होतो. कापुराचे प्रमुख आरोग्यदायी फायदे जाणून घ्या

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कापूरामध्ये (वेदनानाशक) गुणधर्म असतात. स्नायूंचे दुखणे, सांधेदुखी आणि संधीवात यांसारख्या समस्यांवर कापूरयुक्त तेल लावल्यास आराम मिळतो. 

वेदना आणि सूज कमी करणे 

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श्वसनाचे विकार 

कापूर छातीत साठलेला कफ मोकळा करतो आणि नाक चोंदले असल्यास वाफेद्वारे आराम देतो. खोकला आणि सायनसच्या त्रासात हा एक चांगला घरगुती उपाय आहे. 

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कापुरामध्ये अँटीबॅक्टेरियल (जिवाणूविरोधी) आणि अँटीफंगल (बुरशीविरोधी) गुणधर्म असतात. त्यामुळे खाज, पुरळ आणि त्वचेचे किरकोळ संसर्ग बरे होतात.

त्वचेसाठी उपयुक्त

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खोबरेल तेलात कापूर मिसळून टाळूवर मसाज केल्यास कोंडा कमी होतो आणि टाळूवरील खाज थांबते. 

केसांच्या समस्या

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झोप आणि ताणतणाव

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कापराचा सुवास मन शांत करतो, ज्यामुळे तणाव कमी होऊन चांगली झोप येण्यास मदत होते.

टीप

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कापूर नेहमी कोणत्याही कॅरियर ऑईलमध्ये (उदा. खोबरेल तेल किंवा ऑलिव्ह ऑईल) पातळ करूनच त्वचेवर लावावा. थेट कापूर खाणे टाळावे, कारण जास्त प्रमाणात कापूर शरीरात गेल्यास तो विषारी ठरू शकतो.

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