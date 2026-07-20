खोबरेल किंवा मोहरीच्या तेलात कापूर मिसळून लावल्यास सांधेदुखी आणि केस गळणे थांबते. तसेच, गरम पाण्यात कापूर टाकून वाफ घेतल्यास सर्दी आणि कफ दूर होतो. कापुराचे प्रमुख आरोग्यदायी फायदे जाणून घ्या
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कापूरामध्ये (वेदनानाशक) गुणधर्म असतात. स्नायूंचे दुखणे, सांधेदुखी आणि संधीवात यांसारख्या समस्यांवर कापूरयुक्त तेल लावल्यास आराम मिळतो.
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कापूर छातीत साठलेला कफ मोकळा करतो आणि नाक चोंदले असल्यास वाफेद्वारे आराम देतो. खोकला आणि सायनसच्या त्रासात हा एक चांगला घरगुती उपाय आहे.
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कापुरामध्ये अँटीबॅक्टेरियल (जिवाणूविरोधी) आणि अँटीफंगल (बुरशीविरोधी) गुणधर्म असतात. त्यामुळे खाज, पुरळ आणि त्वचेचे किरकोळ संसर्ग बरे होतात.
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खोबरेल तेलात कापूर मिसळून टाळूवर मसाज केल्यास कोंडा कमी होतो आणि टाळूवरील खाज थांबते.
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कापराचा सुवास मन शांत करतो, ज्यामुळे तणाव कमी होऊन चांगली झोप येण्यास मदत होते.
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कापूर नेहमी कोणत्याही कॅरियर ऑईलमध्ये (उदा. खोबरेल तेल किंवा ऑलिव्ह ऑईल) पातळ करूनच त्वचेवर लावावा. थेट कापूर खाणे टाळावे, कारण जास्त प्रमाणात कापूर शरीरात गेल्यास तो विषारी ठरू शकतो.