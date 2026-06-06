कोकम आणि नारळाच्या दुधापासून बनणारे हे पारंपरिक पेय शरीराला त्वरित थंडावा देते. यामुळे पचनक्रिया सुधारते, आणि उन्हामुळे होणारा थकवा आणि अशक्तपणा दूर करून शरीरातील पाण्याची कमतरता भरून काढते.
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ज्यांना उन्हाळ्यात अॅसिडिटी किंवा छातीत जळजळ होण्याचा त्रास होतो, त्यांच्यासाठी सोलकढी अमृतासमान मानली जाते. कोकम पित्त नियंत्रित करण्यास मदत करते.
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चमचमीत किंवा जड जेवणानंतर सोलकढी प्यायल्याने अन्न सहज पचते. यात असणारे जिरे आणि हिंग पोटातील गॅस व अपचन कमी करतात.
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उन्हाळ्याच्या कडक उन्हात बाहेरून आल्यावर एक ग्लास थंडगार सोलकढी शरीराचे तापमान कमी करते आणि उष्णतेमुळे येणारा त्रास आटोक्यात ठेवते.
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घामामुळे शरीरातील क्षार कमी होतात, सोलकढी प्यायल्याने शरीराला त्वरित ऊर्जा मिळते आणि शरीर हायड्रेटेड राहते.
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कोकममध्ये अँटीऑक्सिडंट्स असतात, जे शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकून त्वचेचे आरोग्य सुधारण्यास मदत करतात.
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कोकमामध्ये वजन कमी करण्यास मदत करणारे गुणधर्म असतात. सोलकढी प्यायल्याने पोट भरल्यासारखे वाटते, ज्यामुळे अतिरिक्त खाण्यावर नियंत्रण राहते.