उन्हाळ्यात सोलकढी पिण्याचे फायदे जाणून घ्या

Lifestyle

06 june 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

सोलकढी पिण्याचे फायदे

कोकम आणि नारळाच्या दुधापासून बनणारे हे पारंपरिक पेय शरीराला त्वरित थंडावा देते. यामुळे पचनक्रिया सुधारते, आणि उन्हामुळे होणारा थकवा आणि अशक्तपणा दूर करून शरीरातील पाण्याची कमतरता भरून काढते.

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ज्यांना उन्हाळ्यात अॅसिडिटी किंवा छातीत जळजळ होण्याचा त्रास होतो, त्यांच्यासाठी सोलकढी अमृतासमान मानली जाते. कोकम पित्त नियंत्रित करण्यास मदत करते.

पित्त आणि जळजळ 

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चमचमीत किंवा जड जेवणानंतर सोलकढी प्यायल्याने अन्न सहज पचते. यात असणारे जिरे आणि हिंग पोटातील गॅस व अपचन कमी करतात.

पचनक्रिया सुधारते

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शरीराला नैसर्गिक थंडावा

उन्हाळ्याच्या कडक उन्हात बाहेरून आल्यावर एक ग्लास थंडगार सोलकढी शरीराचे तापमान कमी करते आणि उष्णतेमुळे येणारा त्रास आटोक्यात ठेवते.

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घामामुळे शरीरातील क्षार कमी होतात, सोलकढी प्यायल्याने शरीराला त्वरित ऊर्जा मिळते आणि शरीर हायड्रेटेड राहते.

हायड्रेशन आणि ऊर्जा 

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कोकममध्ये अँटीऑक्सिडंट्स असतात, जे शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकून त्वचेचे आरोग्य सुधारण्यास मदत करतात.

त्वचेसाठी उत्तम 

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वजन नियंत्रणात राहते

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कोकमामध्ये वजन कमी करण्यास मदत करणारे गुणधर्म असतात. सोलकढी प्यायल्याने पोट भरल्यासारखे वाटते, ज्यामुळे अतिरिक्त खाण्यावर नियंत्रण राहते.

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