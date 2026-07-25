भगर खाण्याने पचनक्रिया सुधारते, वजन नियंत्रित ठेवणे, मधुमेह या लोकांनी उपवासात भगर खाणे फायदेशीर ठरते. भगर खाण्याचे फायदे जाणून घ्या
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भगरीमध्ये फायबरचे प्रमाण भरपूर असते, ज्यामुळे बद्धकोष्ठता, अपचन आणि पोटफुगी सारख्या समस्या दूर होतात.
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यात प्रथिने आणि कर्बोदके चांगल्या प्रमाणात असतात, ज्यामुळे उपवासाच्या काळातही शरीराला ऊर्जा व टवटवी मिळते.
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यात गव्हा आणि तांदळाच्या तुलनेत कॅलरीज कमी असतात, त्यामुळे पोट भरल्यासारखे वाटते पण वजन वाढत नाही.
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भगरीचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असल्याने रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित राहण्यास मदत होते.
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भगर भात खाल्ल्याने हाडे मजबूत होतातच, हाडांच्या दुखण्यापासून आराम मिळतो. यामध्ये कॅल्शियम मुबलक प्रमाणात आढळते, जे हाडे मजबूत ठेवण्यास मदत करते. भगर भात खाल्ल्याने हाडे दुखण्याच्या समस्याही कमी होतात.
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भगर भात खाल्ल्याने कोलेस्ट्रॉल कमी होण्यास मदत होते. त्यामध्ये कार्बोहायड्रेट आणि फॅटचे प्रमाण खूप कमी असते, ज्यामुळे कोलेस्ट्रॉल कमी होते. याच्या सेवनाने हृदयविकाराचा झटक्यासारख्या हृदयाशी संबंधित आजारांचा धोका कमी होतो.