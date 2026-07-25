आषाढी एकादशी  2026 

Life style

23 July 2026

Author:  नुपूर भगत

साबुदाणा खिचडी, साबुदाणा वडा हे उपवासातील लोकप्रिय पदार्थ आहेत. ते पोटभर आणि ऊर्जा देणारे असतात.

साबुदाण्याचे पदार्थ खा

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वरईची खिचडी, भगर, राजगिरा थालीपीठ किंवा राजगिरा पुरी हे पौष्टिक पर्याय असून उपवासासाठी योग्य मानले जातात.

भगर आणि राजगिऱ्याचे पदार्थ 

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रताळ्याचा किस, उपवासाची बटाट्याची उसळ किंवा उकडलेले बटाटे हे सहज पचणारे आणि शरीराला आवश्यक ऊर्जा देणारे पदार्थ आहेत.

रताळे आणि बटाट्याचे पदार्थ 

Picture Credit: Pinterest

दूध, ताक, दही, लस्सी किंवा मखाना खीर यांसारखे पदार्थ शरीराला थंडावा देतात आणि पोषणही मिळवून देतात.

 दुग्धजन्य पदार्थांचा समावेश करा

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केळी, सफरचंद, डाळिंब, पपई तसेच बदाम, काजू आणि अक्रोड यांचा आहारात समावेश केल्यास दिवसभर उत्साह टिकून राहतो.

ताजी फळे-सुका मेवा 

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उपवासाच्या दिवशी शरीरात पाण्याची कमतरता होऊ नये म्हणून पाणी, नारळपाणी किंवा लिंबूपाणी यांचे योग्य प्रमाणात सेवन करा.

पुरेसे पाणी प्या

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उपवासाचा उद्देश अन्नत्याग नसून मन आणि शरीर शुद्ध ठेवणे  आहे. त्यामुळे हलका, आणि मर्यादित आहार घेऊन भगवान विठ्ठलाच्या भक्तीत मन रमवा.

मर्यादित आहार घ्या

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