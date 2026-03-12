नेहमी लोक विकेंडच्या दिवशी उशिरापर्यंत झोपतात जे शरीरासाठी हानिकारक आहे.
विकेंडला पूर्ण आठवड्याची झोप पूर्ण करण्यासाठी उशिरापर्यंत झोपणे एक आनंद असतो. मात्र हे संपूर्ण आरोग्यासाठी हानिकारक असते.
मेडिकल विज्ञानाच्या भाषेनुसार याला सोशल जेट लैग असे म्हटले जाते.
जर तुम्ही उशिरा झोपून उठत असाल तर जेवणाची वेळ देखील बदलत जाते. यामुळे शरीरातील इसुलिन रेजिस्टेंस वाढतो. जे टाइप 2 चा मधुमेह आणि लठ्ठपणाचे कारण बनू शकते.
रविवारी उशिरापर्यंत झोपण्यामुळे रात्रीच्या वेळी झोप येत नाही. ज्यामुळे सोमवारी सकाळी थकवा आणि चिडचिडेपणा जाणवतो.
अभ्यासानुसार, अनियमित झोपण्याच्या पद्धतीमुळे नसांवर दबाव येतो. ज्यामुळे हृदयाशी संबंधित आजार असणाऱ्याच्या समस्या आजुन वाढतात.
विकेंडच्या दिवशी जास्त झोपणे टाळले पाहिजे. अन्यथा आरोग्य बिघडू शकते.
