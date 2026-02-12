जगातील सर्वात महागडी शहरं कोणती ? 

Lifestyle

12 February 2026

Author: तृप्ती गायकवाड

छोटं असो किंवा मोठं पण शहरात स्वत:चं घर असावं असं सगळ्यांनाच वाटतं.

स्वत:चं घर

Picture Credit: Pinterest

आजकाल वाढत चाललेल्या महागाईमुळे घराच्या किंमती आभाळाला भिडल्या आहेत. 

 घराच्या किंमती

जसं भारतात मुंबई श्रीमंतांचं शहर आहे तसंत जगात देखील अन्य शहरं आहेत. 

श्रीमंतांचं शहर

जगाच्या दृष्टीने म्हटलं तर श्रीमंतांच्या यादीत स्वित्झर्लंडचं जिनिव्हा शहर येतं. 

 स्वित्झर्लंड

या ठिकाणी राहणाऱ्य़ांची मालमत्ता सर्वाधिक आहे. 

मालमत्ता

 महागडं शहर 

ब्रिटनमधील लंडन हे चौैथ्या क्रमांकावरचं महागडं शहर आहे. 

महागडं शहर 

न्यूयॉर्कमध्ये राहणं देखील सर्वांना परवडणारं नाही हे देखील सर्वात महागडं शहर आहे. 

सिंगापूर

दुसऱ्या क्रमांकावर येतं ते सिंगापूर. याठिकाणी खाणं आणि राहणं परवडणारं नाही. 

श्रीमंत माणसं 

सगळ्यात अव्वल स्थानी येतं ते हाँगकाँग. या ठिकाणी सर्वाधिक श्रीमंत माणसं राहतात. 

